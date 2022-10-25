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21:22, 25 октября 2022 года В Орле проводили очередную группу мобилизованных Автобусы с призывниками уже покинули территорию "Спецавтобазы".





25 октября в Орле на переподготовку проводили очередную группу мобилизованных. Кадрами отправки делится сенатор РФ Василий Иконников. По его словам, еще четыре призывника прямо на сборном пункте решили оформить брак со своими избранницами.



Видео: ТГ-канал Василия Иконникова





Орловское Информбюро





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