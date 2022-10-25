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21:49, 25 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Семьи мобилизованных орловцев не оставили без поддержки. В приемной "Единой России" организовали помощь 19 таким семьям.



- Орловщина стала первой в стране по уровню совершенствования контрольно-надзорной деятельности. Конференция, посвященная этому вопросу, сегодня состоялась в областной администрации.



- Полтора года процедура ЭКО дает надежду бездетным орловцам стать счастливыми родителями.



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