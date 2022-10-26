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8:58, 26 октября 2022 года В Орловской области распределили деньги на гранты Поддержку получили 13 некоммерческих организаций региона





Завершен второй конкурс грантов для НКО Орловской области в 2022 году. Всего было подано 24 заявки, 13 их них одобрили. Общая сумма поддержки составила 5,9 млн рублей.

Самыми популярными грантовыми направлениями, по традиции, стали: «Сохранение исторической памяти»; «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»; «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»; «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан»; «Поддержка проектов в области культуры и искусства»; «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения»; «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия»; «Развитие институтов гражданского общества». Сообщает правительство области.





Александра Бахтина





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