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9:21, 26 октября 2022 года

Посылка солдату. В очередном грузе - оборудование

Жители региона продолжают поддерживать земляков, участвующих в СВО.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что благодаря орловским компаниям приобретены 10 квадрокоптеров и 10 тепловизионных прицелов на сумму свыше 4 млн рублей. 

«СВО на Украине сегодня часто называют артиллерийской, где наряду с боевой выучкой на первый план выходят контрбатарейная борьба и прорывные технологии. Артиллерия работает точечно и наличие беспилотников (квадрокоптеров), корректирующих огонь и ведущих разведку, значительно облегчает выполнение поставленных задач», - отметил Андрей Клычков.
 
Губернатор также обратился к орловским охотникам с просьбой при возможности передать для нужд армии прицелы и приборы ночного видения, хорошие фонари, коллиматоры и другие вещи, которые могут пригодиться бойцам. Их можно передать в Администрацию Орловского муниципального округа по адресу: г. Орел, ул. Полярная, д. 12 (телефон для связи: 8 (953) 615-08-27 Ирина Сергеевна).
  



Александра Бахтина
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