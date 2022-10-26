Посылка солдату. В очередном грузе - оборудование

Жители региона продолжают поддерживать земляков, участвующих в СВО.

Губернатор также обратился к орловским охотникам с просьбой при возможности передать для нужд армии прицелы и приборы ночного видения, хорошие фонари, коллиматоры и другие вещи, которые могут пригодиться бойцам. Их можно передать в Администрацию Орловского муниципального округа по адресу: г. Орел, ул. Полярная, д. 12 (телефон для связи: 8 (953) 615-08-27 Ирина Сергеевна).



«СВО на Украине сегодня часто называют артиллерийской, где наряду с боевой выучкой на первый план выходят контрбатарейная борьба и прорывные технологии. Артиллерия работает точечно и наличие беспилотников (квадрокоптеров), корректирующих огонь и ведущих разведку, значительно облегчает выполнение поставленных задач», - отметил Андрей Клычков.