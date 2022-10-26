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10:29, 26 октября 2022 года Орловщина продолжает поддерживать нашу армию при проведении СВО Орловская область уже 8 месяцев оказывает активную материальную поддержку при СВО.





Закуплено и отправлено сотни тонн полезных и необходимых вещей, поддержаны самые различные боевые части, с которыми у нас уже выстроены постоянные отношения. Помощь от предприятий региона получают подразделения авиации, ВДВ, танковых войск, спецназу ГРУ, Росгвардии, контрактники-добровольцы и мобилизованные призывники в разных учебных частях. Стараются помочь каждому нашему защитнику, никого не оставив без поддержки.





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