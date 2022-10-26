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11:11, 26 октября 2022 года

Орловец оплачивал весь день покупки чужой картой

Злоумышленник, нашедший чужое платежное средство, оплатил с его помощью покупки – продукты питания, вещи и чай с выпечкой.


В УМВД России по г. Орлу обратился местный житель, который заявил о краже с его банковской кары более 8700 рублей. СМС-сообщения о списании различных сумм пришли ему утром. Гражданин пояснил полицейским, что накануне, вечером отдыхал со знакомым в кафе-баре, где употребил алкоголь. Уходя домой, он снял и оставил на улице куртку, в кармане которой находилась карта.

Было возбуждено уголовное дело. 
 
В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался орловец 1988 г.р. Рано утром он обнаружил оставленную кем-то куртку и проверил содержимое карманов.

Мужчина забрал обнаруженную чужую карту и решил оплатить с ее помощью свои покупки. Он заходил в разные магазины и торговые точки, где приобрел продукты питания, вещи – рюкзак и кроссовки, а также чай и выпечку.
 
Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области



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