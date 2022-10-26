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11:50, 26 октября 2022 года

Роспотребнадзор следит за безопасностью хлебобулочных изделий В Орле

Роспотребнадзор напоминает, что покупать кондитерские и хлебобулочные изделия следует в специализированных магазинах.


При покупке кондитерских и хлебобулочных изделий рекомендуем: 

- при выборе хлеба первым делом нужно обратить внимание на его форму. На ней не должно быть вмятин.

-конфеты должны быть в индивидуальной неповрежденной упаковке, одинаковой формы.

-при покупке обращайте внимание на состав и целостность упаковки, дату изготовления, состав продукта, сроки годности.

- чтобы хлеб сохранял свои полезные свойства, рекомендуем его хранить в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке.

-при  выборе хлебобулочных изделий  чаще  отдавайте предпочтение тем видам  продукции, которые  будут полезны для Вашего здоровья.




Александра Бахтина
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