Роспотребнадзор следит за безопасностью хлебобулочных изделий В Орле

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11:50, 26 октября 2022 года
Роспотребнадзор следит за безопасностью хлебобулочных изделий В ОрлеРоспотребнадзор напоминает, что покупать кондитерские и хлебобулочные изделия следует в специализированных магазинах.
При покупке кондитерских и хлебобулочных изделий рекомендуем:
- при выборе хлеба первым делом нужно обратить внимание на его форму. На ней не должно быть вмятин.
-конфеты должны быть в индивидуальной неповрежденной упаковке, одинаковой формы.
-при покупке обращайте внимание на состав и целостность упаковки, дату изготовления, состав продукта, сроки годности.
- чтобы хлеб сохранял свои полезные свойства, рекомендуем его хранить в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке.
-при выборе хлебобулочных изделий чаще отдавайте предпочтение тем видам продукции, которые будут полезны для Вашего здоровья.
Александра Бахтина