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12:09, 26 октября 2022 года

Часть мобилизованных многодетных орловских отцов – уже дома

25 октября из учебных частей вернулись 11 человек, еще девять решили остаться на контрактной службе. Вместе с родственниками мужчина встречала съемочная группа ГТРК "Орел".


11 ранее мобилизованных орловцев, воспитывающих троих детей, накануне вернулись к своим семьям.

Распоряжение о том, что такие мужчины получают право на отсрочку, появилось 4 октября. Чтобы ее получить, в военкомат нужно предоставить не только свидетельства о рождении детей, но и все документы, подтверждающие, что несовершеннолетние находятся на обеспечении своих отцов, усыновителей или опекунов.

Всего планировали вернуть 20 человек, однако девять мужчин решили добровольно остаться на службе по контракту. Сейчас на рассмотрении в военкомате еще 30 дел многодетных отцов.


Татьяна Тимохина
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