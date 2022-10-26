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11:54, 26 октября 2022 года Интернет 4G скоро будет доступен в Орловской области 34 населенных пункта Орловской области до 2023 г обеспечат высокоскоростным интернетом в стандарте 4G.





Населенный пункт с численностью от 100 до 500 человек выберут по итогам интернет голосования . Проголосовать можно по почте до 12 ноября или через госуслуги до 26 ноября, и только единожды за 1 населенный пункт.



По итогам пошлого года таких населенных пунктов было 28. Там установили вышки с передачиками голосой связи и 2G . Один их них Коровье болото . Уже в этом году там появится высокоскоростной мобильный интернет и сотовая связь.





Татьяна Тимохина





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