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12:32, 26 октября 2022 года Студентам орловского худграфа рассказали о детстве и юности Андрея Курнакова В Мемориальной мастерской, названной в честь именитого мастера, организовали цикл встреч, посвященных художнику.





"О времени и о себе." Так называется цикл встреч, который сотрудники Мемориальной мастерской Народного художника Андрея Курнакова подготовили к 106-му дню рождения мастера, педагога и создателя художественной школы в Орле.



У гостей вечера появилась возможность услышать живой голос художника, его воспоминания и размышления о детстве, жизни, искусстве.



Рассказ о Курнакове поможет молодым художникам лучше понять, благодаря каким событиям и личным качествам состоялся художник, в творчестве которого отразилась эпоха и характер русского человека.





Эва Стасюлевич





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