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13:02, 26 октября 2022 года Владимир Строев приступил к выполнению учебно-боевых задач Зампред горсовета был мобилизован на прошлой неделе.





Зампред горсовета Орла Владимир Строев, мобилизованный на минувшей неделе, приступил к переподготовке. Майор был принят в штат мотострелкового полка в должности заместителя командира полка связи.

"Приступили уже выполнению учебно-боевых задач. Вам – держитесь в тылу. Все задачи, поставленные президентом РФ, будут выполнены", – отметил Владимир Строев.





Орловское Информбюро





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