Главная » Новости



13:18, 26 октября 2022 года Еще две категории отцов освободят от частичной мобилизации Об этом сообщила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.





В директиву Генштаба внесены изменения касательно освобождения от частичной мобилизации отцов двоих детей, жены которых находятся на 22-й неделе беременности. Вторая поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.



Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.



Видео: Нина Останина





Орловское Информбюро





Новости СМИ2