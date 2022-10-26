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13:18, 26 октября 2022 года

Еще две категории отцов освободят от частичной мобилизации

Об этом сообщила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.


В директиву Генштаба внесены изменения касательно освобождения от частичной мобилизации отцов двоих детей, жены которых находятся на 22-й неделе беременности. Вторая поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Видео: Нина Останина


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