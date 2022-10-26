Орловские автомоделисты успешно показали себя на столичных трассах

В столице на площадке ВДНХ впервые состоялся Всероссийский чемпионат по радиоуправляемым автомоделям с электродвигателем.

Разобрать модель, проверить её электронное сердце, тщательно закрепить колёса – работа для Данилы Теплова и Антона Кадилова привычная. Оба – опытные автомоделисты. Данила в автомодельном спорте шесть лет, Антон – четыре года. Успех на всероссийском чемпионате на трассах ВДНХ – первая крупная победа.

Данила завоевал две награды всероссийского чемпионата. Орловец приехал к финишу первым в классе внедорожников для ралли-кросса и третьим в заезде копий грузовиков для кольцевых гонок.

У Антона Кадилова на трассах ВДНХ призовых мест не было. В активе 4 и 5 места в разных классах.

В Москву ребята ездили вдвоём. Особой подготовки не было – проводить ее в Орле просто негде. Тренируются ребята раз в две недели в Брянске

Автомодельный спорт – это настоящее техническое творчество. Развивает ум, смекалку, прибавляет тяги к технике. В силах взрослых сделать так, чтобы у юных инженеров была возможность развиваться.