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13:25, 26 октября 2022 года

Орловские автомоделисты успешно показали себя на столичных трассах

В столице на площадке ВДНХ впервые состоялся Всероссийский чемпионат по радиоуправляемым автомоделям с электродвигателем.


Разобрать модель, проверить её электронное сердце, тщательно закрепить колёса – работа для Данилы Теплова и Антона Кадилова привычная. Оба – опытные автомоделисты. Данила в автомодельном спорте шесть лет, Антон – четыре года. Успех на всероссийском чемпионате на трассах ВДНХ – первая крупная победа. 
 
Данила завоевал две награды всероссийского чемпионата. Орловец приехал к финишу первым в классе внедорожников для ралли-кросса и третьим в заезде копий грузовиков для кольцевых гонок. 
 
У Антона Кадилова на трассах ВДНХ призовых мест не было. В активе 4 и 5 места в разных классах. 
 
В Москву ребята ездили вдвоём. Особой подготовки не было – проводить ее в Орле просто негде. Тренируются ребята раз в две недели в Брянске
 
Автомодельный спорт – это настоящее техническое творчество. Развивает ум, смекалку, прибавляет тяги к технике. В силах взрослых сделать так, чтобы у юных инженеров была возможность развиваться.



Анастасия Дорохова
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