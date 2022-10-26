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13:35, 26 октября 2022 года Орловцы одели и обули российских военных Орловский бизнес сформировал посылку из тысячи сапог и тысячи комплектов термобелья.





В Орловской области в очередной раз собрали гуманитарный груз для российских военнослужащих, задействованных в СВО. Орловский бизнес сформировал посылку из тысячи сапог и тысячи комплектов термобелья.



Эта партия помощи сформирована после обращения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. К нему обратился один из руководителей крупного воинского формирования. Из-за необходимости срочно собрать посылку потребовалось объединить усилия ряда субъектов ЦФО.



Фото: Андрей Клычков









Орловское Информбюро





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