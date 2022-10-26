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13:39, 26 октября 2022 года

У орловца украли телефон и через приложение оформили на него кредит

Прокуратурой Советского района Орла по обращению местного жителя проведена проверка законности кредитного договора.


Мужчина сообщил, что от его имени другим человеком был заключен кредитный договор, однако платежи по кредиту банк взыскивает с него. С заявлением о проверке законности заключения кредитного договора и рассмотрении вопроса об аннулировании задолженности Орловец обращался в кредитную организацию, однако ему было отказано.
 
Прокурором было установлено, что в феврале 2020 года у заявителя похитили мобильный телефон. В похищенном телефоне было установлено приложение, дающее возможность онлайн-доступа к банковским счетам мужчины, а также онлайн-оформления кредита. Преступник, воспользовавшись банковским приложением, оставил в меню данной системы заявку на оформление потребительского кредита



Александра Бахтина
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