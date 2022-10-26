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13:55, 26 октября 2022 года Бюджет Орловской области на 2023 год планируют уравнять Планирование региональной казны обсудили на общественных слушаниях по бюджету в Орловском облсовете.





Для сбалансированности в текущем проекте бюджета Орловской области на следующий год не хватает практически двух миллиардов рублей. Но к первым слушаниям в Орловском областном совете доходы и расходы региональной казны должны уравняться.



Во главе угла по-прежнему будет стоять социально-культурная сфера. На нее предусмотрены две трети расходов – 33 миллиарда 740 миллионов рублей.



В 2023 год регион вступит с госдолгом в 22 миллиарда рублей, он полностью состоит из льготных бюджетных кредитов.





Антон Киселёв





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