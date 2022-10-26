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13:52, 26 октября 2022 года Детский технопарк Уже третий год по районам Орловской области курсируют несколько единиц мобильного технопарка «Кванториум».





Ближайшие дни у лицеистов занятия по дополнительному образованию будут проходить в мобильном технопарке. «Кванториум» припарковался во дворе учебного заведения. Ежедневно учащиеся с 5 до 11 классов будут учиться управлять квадрокоптером, создавать роботов, создавать модели в 3D и двухмерном пространстве. Попасть в «Кванториумы» может любой лицеист, вне зависимости от степени его одаренности. В группы набирают от 10 до 14 человек.



Сообщают наши коллеги из Принт ТВ.





Александра Бахтина





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