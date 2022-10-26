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14:31, 26 октября 2022 года 68-летний орловец утонул в Оке Трагедия произошла в окрестностях деревни Городище.





25 октября в 16:57 спасателям сообщили о теле мужчины, найденном в реке Оке в окрестностях деревни Городище Мценского района. Труп 68-летнего мужчины извлекли из воды. Полицейские выясняют причины случившегося, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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