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14:28, 26 октября 2022 года В Кремле в Измайлово открывается Музей педальных машин Новый музей обещает стать одним из самых интересных мест в столице, куда можно прийти с детьми и познавательно провести время





Педальные машины, электромобили, трактора, кони – игрушки, о которых в СССР мечтал каждый ребенок, можно будет не только посмотреть.



В музее создана мини-трасса. На ней любой юный посетитель в возрасте 4-7 лет сможет опробовать самые популярные модели детского автопрома: машинки «Москвич», «Урал», «Малыш», «Нева», «Зиронька», «Радуга», «Орь», внедорожник «Муравей», мотороллер «Крошка», самолет день «Ракета» и другие. Организатор известный на орловщине Олег Багров, именно его машинки уже мы видели на выставке во мценске.





Всеволод Трифонов





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