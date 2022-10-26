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14:39, 26 октября 2022 года 27 октября в Орле состоится Межрегиональная биржа деловых контактов и промкооперации Мероприятие будет проходить на территории торгового центра на Кромском шоссе.





27 октября в Орле пройдет Межрегиональная биржа деловых контактов и промкооперации. Мероприятие состоится на территории торгового центра на Кромском шоссе с 14:00 до 18:00. Участие в нем примут представители около 80 предприятий из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Владимирской, Калужской, Костромской, Липецкой, Ярославской областей.



Биржа контактов – это коммуникационная площадка для развития производственной кооперации, поиска новых партеров, установления и развития деловых связей. Предпринимателям будет предоставлена возможность прямого контакта и переговоров с руководителями предприятий и организаций.



В программе мероприятия – презентация производственных компаний, выступления спикеров по актуальным вопросам развития бизнеса. Запланирован также ряд деловых переговоров, консультации по мерам поддержки, услугам банковского сектора.





Орловское Информбюро





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