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14:47, 26 октября 2022 года В Орле организованы курсы оказания первой медицинской помощи Первое занятие пройдет 29 октября. Необходима предварительная запись.





Мэрия Орла совместно с Орловским городским отделением Общероссийского Красного Креста будет проводить по субботам занятия по оказанию первой помощи. Необходима предварительная запись, – сообщили в городской администрации.



Первое занятие пройдет 29 октября с 10:00 до 14:00 в администрации Советского района (ул. Октябрьская, 30). При себе обязательно иметь туристический коврик, жгут, четыре бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки и одноразовую пелёнку 60 на 90 см.



Для записи нужно перейти в группу "Первая помощь в Орле" в Telegram и оставить свои контактные данные: ФИО и номер телефона.





Орловское Информбюро





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