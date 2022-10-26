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15:27, 26 октября 2022 года Псковские десантники снова получили от орловцев гуманитарный груз Военнослужащие сделали остановку в деревне Малая Куликовка.





Жители деревни Малая Куликовка Орловского муниципального округа и протоиерей Александр Кузнецов передали псковским десантникам, отправляющимся в зону СВО, продукты, оборудование для ремонта машин, зимнее обмундирование, спальные мешки, берцы, – сообщили в Орловской епархии.



Перед уездом военных священник благословил их на служение Отечеству.



Фото: Орловская епархия





Орловское Информбюро





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