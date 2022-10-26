Финансовая грамотность станет обязательной дисциплиной для старшеклассников

Со следующего учебного года старшеклассники будут изучать финансовую грамотность. Обязательный курс по изучению этой дисциплины включат в программу 10 и 11 классов. Обучение будет вестись на занятиях по обществознанию. Финансовая грамотность включает в себя такие темы, как: способы защиты от мошенников, правила обращения с личными финансами, причины и последствия инфляции, финансовый рынок и его регулирование, финансовые технологии. Школьные программы должны быть адаптированы к новым требованиям стандартов к 1 сентября 2023 года.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – учащиеся 1–9 классов уже изучают финансовую грамотность. Дисциплину ввели в программу в этом учебном году. Её осваивают на уроках математики, информатики, окружающего мира и географии.



Уточняется, что финансовая грамотность включена в федеральные образовательные стандарты для старшей школы приказом Министерства просвещения России.



Это нововведение соответствует общим, обновлённым ФГОС для среднего общего образования. Согласно новому документу, 10 и 11 классы должны изучать 13 обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, география, обществознание, физика, химия, биология, физкультура, основы безопасности жизнедеятельности.



Отмечается, что программа минимум двух предметов должна предусматривать углубленное изучение в соответствии с выбранным профилем.



Изучение некоторых предметов стало обязательным. Помимо финансовой грамотности, в список обязательных дисциплин вошли экономика, естествознание, курс «Россия в мире», астрономия, экология. Изучение этих предметов включили в программы по обществознанию, биологии, физике, истории и химии. Теперь знания по этим предметам будут проверяться на ЕГЭ и на ВПР.