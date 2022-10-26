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15:32, 26 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Владимир Строев приступил к выполнению учебно-боевых задач. Зампред горсовета был мобилизован на прошлой неделе.



- Часть мобилизованных многодетных орловских отцов – уже дома. 25 октября из учебных частей вернулись 11 человек, еще девять решили остаться на контрактной службе.



- Бюджет Орловской области на 2023 год планируют уравнять. Планирование региональной казны обсудили на общественных слушаниях по бюджету в Орловском облсовете.



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