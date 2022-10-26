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15:33, 26 октября 2022 года "Научи меня жить" Спектакль Максима Аверина прошел в академическом театре имени Тургенева.





История, полная искренности и драматизма. В академическом театре имени Тургенева состоялся спектакль Максима Аверина "Научи меня жить".



На суд зрителей представили обновленную версию моноспекталя "Все начинается с любви". Главный герой в монологе открыл зрителю свои чувства и переживания. Помогли в этом произведения Евгения Евтушенко, Александра Вертинского и Роберта Рождественского.





Орловское Информбюро





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