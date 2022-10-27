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16:30, 26 октября 2022 года На Орловщине обсудили формирование списков граждан для участия в теробороне Этот и другие вопросы рассматривались на заседании оперативного штаба Орловской области.





26 октября в Орловской области состоялось очередное заседание оперативного штаба региона. Обсуждались действия, предпринимаемые в условиях уровня повышенной готовности.



Как сообщает региональный информационный портал, речь шла о деятельности по актуализации ранее утвержденных планов мероприятий по введению различных уровней реагирования, а также по формированию списков граждан, которые могут быть задействованы при введении различных уровней реагирования, в том числе для проведения мероприятий гражданской обороны и территориальной обороны.



Также обсуждались меры по предупреждению ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, по повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в ЧС.





Орловское Информбюро





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