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16:45, 26 октября 2022 года Орловское отделение Союза пенсионеров России возглавила Татьяна Воробьева Она сменила на этом посту Ивана Яковлевича Мосякина, скончавшегося в этом году.





В ходе IV внеочередной конференции Орловского регионального Отделения Союза пенсионеров России председателем организации была избрана Татьяна Воробьева. Она сменила на этом посту Ивана Яковлевича Мосякина, скончавшегося этим летом.



Татьяна Воробьева в разное время работала в комсомольских и партийных органах, в администрации города Орла, руководителем регдепартамента соцзащиты населения, опеки и попечительства, – сообщает областной информационный портал.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области









Орловское Информбюро





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