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16:07, 26 октября 2022 года Специальный приз Жюри Всероссийского фестиваля "Герой нашего времени" заплакало от фильма ГТРК "Орел" "Девичья пушка".





Журналист Игорь Свеженцев рассказал пронзительную историю о мужестве и стойкости во времена войны наших женщин. Сегодня в Самаре подвели итоги очень масштабного телевизионного фестиваля. Вот уже в 15-й раз «Национальная ассоциация телерадиовещателей» искала настоящих героев и не только нашего времени. Более 60 компаний со всей страны представили свои работы. И вот очередная победа у коллектива ГТРК «Орел». Поздравляем нашего коллегу Игоря Свеженцева. Это вторая его победа только в этом октябре!



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Анна Боева





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