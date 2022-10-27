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16:20, 26 октября 2022 года Орловщина готовится проводить еще одну группу мобилизованных Перед отъездом мужчин с ними пообщался губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он ответил призывникам на самые популярные вопросы по теме мобилизации.





26 октября Орловская область проводит на переподготовку очередную группу мобилизованных. Перед отъездом мужчин с ними пообщался губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он ответил призывникам на самые популярные вопросы по теме мобилизации.



Как отметил глава региона, срок нахождения в учебной части у призывников составляет 21 – 27 дней. В основном орловцы формируют подразделения территориальной обороны.



Также губернатор сообщил, что планирует очередную поездку в учебные части.





Орловское Информбюро





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