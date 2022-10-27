Орловцы услышали песню души в меццо-сопрано

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17:15, 26 октября 2022 года
Орловцы услышали песню души в меццо-сопраноВ Орел выступила оперная дива Бурятии Ольга Жигмитова.
Минувшим вечером поклонники оперного вокала получили в подарок настоящий музыкальный праздник и незабываемые эмоции. В Орле вместе с губернаторским хором "Лик" выступила народная певица Бурятии, лауреат и дипломант международных конкурсов Ольга Жигмитова.
Солистка оперной труппы Бурятского государственного театра оперы и балета обладает бархатным меццо-сопрано. В первой части концерта прозвучали арии из опер "Иван Сусанин", "Орлеанская дева".
Во втором отделении Ольга Жигмитова выступила в сопровождении камерного хора "Лик". Была исполнена духовная музыка Павла Чеснокова.
Эва Стасюлевич