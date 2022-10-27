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17:48, 26 октября 2022 года Добрые руки – в помощь нуждающимся В Орле работает необычный "магазин", где все бесплатно – для тех, кто нуждается в поддержке.





Центр нужных вещей "В добрые руки" открылся летом и за несколько месяцев обрел постоянных посетителей: в среднем – 80 человек в месяц. Среди них многодетные родители и матери-одиночки, у которых не всегда есть деньги на обновки.



Центр защиты материнства и детства "Семья" при Свято-Троицком храме Орла работает 10 лет и своеобразный "магазин" – это один из его проектов. Недавно арендовали помещение в центре города. Сюда любой желающий может отдать одежду, сумки, обувь, посуду, бытовую химию и долгохранимые продукты. Из них формируют продуктовые наборы.



Волонтеры принимают чистые вещи в хорошем состоянии, обрабатывают озоном, утюжат. Приносить их можно по адресу: ул. Тургенева, 22.





Юлия Сабельникова





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