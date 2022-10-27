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17:58, 26 октября 2022 года Сыны Орловщины уехали на защиту Родины Из Орла на переподготовку направилась очередная группа мобилизованных.





26 октября на обучение уехала очередная группа орловцев, призванная в рамках частичной мобилизации. Автобусы с мужчинами покинули территорию "Спецавтобазы" под звуки марша. Кадрами отправки поделился губернатор Андрей Клычков.



Глава региона напутствовал призывников, пожелав им всем вернутся с победой. Губернатор в очередной раз подчеркнул: без помощи никого не оставят.





видео: Андрей Клычков









Орловское Информбюро





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