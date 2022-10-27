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18:07, 26 октября 2022 года Орловские дети сделают важные шаги в реабилитации на новом оборудовании Спецсредства удалось приобрести благодаря гранту. Помощь в его получении оказала "Единая Россия".





В Орловский областной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья доставили новое оборудование. Его покупка – итог совместной работы руководства центра и "Единой России". Помощь учреждениям заложена в народной программе партии.



Всего здесь наблюдаются около 700 человек. На новом игровом комплексе смогут заниматься 55 пациентов. Для ребят это необходимо: теперь они чаще и эффективнее смогут тренироваться на свежем воздухе.



Средства для реабилитации удалось приобрести благодаря гранту в размере около полумиллиона рублей. Получил его центр также благодаря "Единой России". Активисты партии занимались подготовкой и сопровождением всех документов для участия в конкурсе.





Орловское Информбюро





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