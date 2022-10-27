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18:24, 26 октября 2022 года Мэрия Орла опекает свыше 400 семей участников СВО В числе прочего, семьям таких военных вручаются продуктовые наборы. Их получили 50 семей.





Мэрия Орла доставила 50 продуктовых наборов семьям, члены которых участвуют в СВО. Как сообщили в городской администрации, всего под опеку взято порядка 400 таких семей – как добровольцев, так и мобилизованных.



На каждую семью заведен так называемый "паспорт" и определен куратор. Помогают с медобслуживанием, закупкой необходимых вещей.



В планах – расширить адреса помощи. Подготовлена инициатива, чтобы льготы были распространены не только на детей участников СВО, но и на всех несовершеннолетних членов семей, то есть братьев, сестер, а также детей супругов от предыдущих браков.



фотот сайта администрации города Орла









Орловское Информбюро





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