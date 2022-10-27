Мэрия Орла опекает свыше 400 семей участников СВО

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18:24, 26 октября 2022 года
Мэрия Орла опекает свыше 400 семей участников СВОВ числе прочего, семьям таких военных вручаются продуктовые наборы. Их получили 50 семей.
Мэрия Орла доставила 50 продуктовых наборов семьям, члены которых участвуют в СВО. Как сообщили в городской администрации, всего под опеку взято порядка 400 таких семей – как добровольцев, так и мобилизованных.
На каждую семью заведен так называемый "паспорт" и определен куратор. Помогают с медобслуживанием, закупкой необходимых вещей.
В планах – расширить адреса помощи. Подготовлена инициатива, чтобы льготы были распространены не только на детей участников СВО, но и на всех несовершеннолетних членов семей, то есть братьев, сестер, а также детей супругов от предыдущих браков.
фотот сайта администрации города Орла
Орловское Информбюро