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18:35, 26 октября 2022 года Вячеслав Гладков поблагодарил Андрея Клычкова за помощь в сборе помощи для военных Губернатор Белгородской области выразил признательность целому ряду глав регионов ЦФО. Гуманитарный груз был собран общими усилиями.





Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил четырех глав областей ЦФО и всех причастных за помощь в сборе срочного гуманитарного груза для участников специальной военной операции.

"Белгородская, Ярославская, Калужская и Орловская области объединились, чтобы помочь военнослужащим, которые обратились к нам за помощью. Это военнослужащие со всей страны. Только объединившись, все вместе мы сможем решить общую задачу! Поодиночке мы этого сделать никогда не сможем, а вместе мы точно победим!", – пишет Гладков в своем ТГ-канале.

Напомним, что орловский бизнес внес лепту в посылку в виде тысячи сапог и тысячи комплектов термобелья.





фото Вячеслав Гладков









Орловское Информбюро





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