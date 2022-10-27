Главная » Новости



21:55, 26 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Сыны Орловщины уехали на защиту Родины. Из Орла на переподготовку направилась очередная группа мобилизованных.



- Главный финансовый документ региона сегодня вынесли на общественное обсуждение.



- Добрые руки – в помощь нуждающимся. В Орле работает необычный "магазин", где все бесплатно – для тех, кто нуждается в поддержке.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2