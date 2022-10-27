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19:33, 26 октября 2022 года

Орловчанка завоевала второе место на Чемпионате России по бодибилдингу

Имя Юлии Калмыковой теперь знает вся страна, восхищаясь ее скульптурной фигурой.


Свою спортивную карьеру Юлия Калмыкова начала после рождения второго сына. Подаренный мужем 8 марта 2019 года абонемент в спортивный зал стал отправной точкой. На первые соревнования орловчанка вышла спустя полтора года тренировок.

На Чемпионат России по бодибилдингу в Москву съехались сильнейшие спортсменки со всей страны. Юлия Калмыкова поставила себе задачу попасть в шестерку лучших. План был перевыполнен – орловчанка завоевала второе место.

На достигнутом девушка останавливаться не собирается . В планах – стать первой. Весной 2023 года региональная Федерация бодибилдинга, которую возглавляет Юлия Калмыкова, планирует провести соревнования в Орле.


Юлия Опанасюк
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