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20:31, 26 октября 2022 года В Орловской области запланировали учения по готовности сил и средств гражданской обороны Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков.





На Орловщине запланировано проведение учений по готовности сил и средств гражданской обороны. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков.

"Мы на ближайшее время запланировали учения. Будем проверять работу сирены, проверять обеспечение эвакуации, обеспечение безопасности, готовность сил и средств ГО", – сообщил Клычков.

Ответил губернатор и на вопросы по поводу "тревожных чемоданчиков". По этому поводу в чате трансляции было множество обращений.





"Мы с вами очень рядом с границей. Любой здравый человек объективно должен иметь такой "тревожный чемоданчик". У меня он тоже есть. Если не потребуется – слава богу", – заявил губернатор.

Напомним, что порядок действий при эвакуации и набор тревожного чемоданчика был опубликован на сайте мэрии Орла. Пресс-служба городской администрации особо отметила, что публикация не является сигналом к панике.



Также глава региона в срок до 2 ноября поручил проверить состояние подвалов.



Напомним, что 19 октября указом президента РФ Владимира Путина в ряде субъектов ЦФО (включая Орловскую область) и ЮФО введен уровень повышенной готовности. Высшие должностные лица получили дополнительные полномочия по защите гражданского населения. Губернатор Андрей Клычков заверил орловцев, что для жителей региона это ничего не изменит. Осуществление мер безопасности в области началось еще в марте.





Орловское Информбюро





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