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20:42, 26 октября 2022 года Еще девять мобилизованных многодетных орловцев готовятся вернуть домой Сейчас рассматриваются соответствующие ходатайства.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира 26 октября сообщил, что еще девять мобилизованных многодетных орловцев готовятся вернуть домой. Сейчас рассматриваются соответствующие ходатайства.



Напомним, что накануне из учебных частей домой вернулись 11 отцов, воспитывающих троих детей. Еще девять остались на контрактную службу.





Орловское Информбюро





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