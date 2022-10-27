В Ливнах откроется Свято-Елисаветинский Дом милосердия

В Ливенской епархии откроется Дом Елизаветы - малокомплектный дом сестринского ухода и патронажа на дому.

В здании бывшего детского сада по ул.Энергетиков, д.4 в Ливнах обустроена квартира и комнаты сестринского ухода для подопечных, молитвенная комната во имя святой преподобномученицы княгини Елисаветы и уютная трапезная. Это место, где смогут найти помощь и заботу страждущие и тяжелобольные люди и их семьи.

Подопечными Дома Елизаветы станут семьи с паллиативными детьми, молодые инвалиды с детства, а также сироты, выросшие в детских домах-интернатах. Для них будет благоустроены еще и ремесленные мастерские.



Об этом сообщает правительство Орловской области.