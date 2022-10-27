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8:52, 27 октября 2022 года В Орле прошла акция «Сила России — в единстве народа» Её организовали в сквере танкистов. Выступил с ней Центр детского творчества №2 в преддверии Дня народного единства.





Предстоящий праздник – это память о переломных, героических событиях в судьбе России. Его главная миссия – восстановить связь времён и поколений, неразрывность традиций служения Отечеству. Акция «Сила России – в единстве народа» началась с высадки нового Дерева Памяти. Право заложить молодую липу предоставили начальнику штаба Поста №1 Владимиру Орешку и начальнику отдела по благоустройству и коммунальным вопросам администрации Железнодорожного района Андрею Терехову. После ученики школы №7, которая сейчас несёт почётный караул на Посту №1, провели субботник в сквере Танкистов: облагородили клумбу и убрали листву.



Фото: Администрация города Орла.





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