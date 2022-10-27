Жителей Орла приглашают на бесплатные курсы оказания первой помощи

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9:10, 27 октября 2022 года
Жителей Орла приглашают на бесплатные курсы оказания первой помощиПо просьбам горожан администрация Орла совместно с Орловским городским отделением Общероссийского Красного Креста будет проводить по субботам занятия по оказанию первой помощи. Участие бесплатное, но, поскольку количество мест ограничено, необходима предварительная запись.
Сейчас ведётся запись на ближайшую субботу – 29 октября. Когда предельное количество участников на эту дату будет достигнуто, администратор группы «Первая помощь» объявит о закрытии набора и о дате следующего занятия.
Итак, курсы оказания первой помощи пройдут в эту субботу с 10.00 до 14.00 в администрации Советского района (ул. Октябрьская, 30). При себе обязательно иметь туристический коврик, жгут, четыре бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки и одноразовую пелёнку 60*90 см.
Об этом сообщает Администрация города Орла.
Вести-Орёл