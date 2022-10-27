Жителей Орла приглашают на бесплатные курсы оказания первой помощи

По просьбам горожан администрация Орла совместно с Орловским городским отделением Общероссийского Красного Креста будет проводить по субботам занятия по оказанию первой помощи. Участие бесплатное, но, поскольку количество мест ограничено, необходима предварительная запись.

Итак, курсы оказания первой помощи пройдут в эту субботу с 10.00 до 14.00 в администрации Советского района (ул. Октябрьская, 30). При себе обязательно иметь туристический коврик, жгут, четыре бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки и одноразовую пелёнку 60*90 см.



Об этом сообщает Администрация города Орла.