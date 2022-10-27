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11:56, 27 октября 2022 года МУП ТТП готовится к получению новых автобусов В мэрии Орла провели рабочее совещание с руководством МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Целью встречи стало обсуждение прибытия новых автобусов большой вместимости.





Участники совещания обсудили, на какие маршруты выедут новые ЛиАЗы. В первую очередь, это те, с которыми МУП ТТП сегодня не справляется: №№ 16, 48, 15. Также транспорт станет на имеющиеся четыре свободных графика маршрута № 9, пролегающего через Зареченский микрорайон.





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