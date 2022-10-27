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12:10, 27 октября 2022 года Молодые орловские медики не прочь начать карьеру на селе Покровская районная больница – в лидерах по привлечению молодых кадров.





За четыре года реализации программы "Земский доктор" в Покровскую районную больницу пришли работать 16 врачей: в том числе и узкие специалисты, к которым раньше приходилось ездить в областной центр.



В штат взяли невролога, лора, офтальмолога, стоматолога, хирургов и терапевтов. Рады будут принять и педиатра.



Также были трудоустроены 11 фельдшеров скорой помощи.



Еще один весомый вклад в развитии медицины на селе – фельдшерско-акушерские пункты. Их строят в рамках национального проекта "Здравоохранение". В этом году в Покровском районе появилось семь новых.



Активно ведется ремонт и действующих ФАПов. В ближайшее время обновят восемь медучреждений в разных районах области. Завершить капитальный ремонт планируют не позднее декабря.





Юлия Сабельникова





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