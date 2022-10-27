четверг 27.10.2022 18:12:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:10, 27 октября 2022 года

Молодые орловские медики не прочь начать карьеру на селе

Покровская районная больница – в лидерах по привлечению молодых кадров.


За четыре года реализации программы "Земский доктор" в Покровскую районную больницу пришли работать 16 врачей: в том числе и узкие специалисты, к которым раньше приходилось ездить в областной центр.

В штат взяли невролога, лора, офтальмолога, стоматолога, хирургов и терапевтов. Рады будут принять и педиатра.

Также были трудоустроены 11 фельдшеров скорой помощи.

Еще один весомый вклад в развитии медицины на селе – фельдшерско-акушерские пункты. Их строят в рамках национального проекта "Здравоохранение". В этом году в Покровском районе появилось семь новых.

Активно ведется ремонт и действующих ФАПов. В ближайшее время обновят восемь медучреждений в разных районах области. Завершить капитальный ремонт планируют не позднее декабря.


Юлия Сабельникова
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.