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12:05, 27 октября 2022 года Орел станет еще ярче Продолжаются работы по доосвещению улиц нашего города.





С начала года, по информации Объединённого муниципального заказчика, ярче стали ул. Спивака, дублёр Наугорского шоссе (от ТЦ «Европа» до домов №90-92) и ул. Дмитрия Блынского от дома №111 по Московскому шоссе до дома №2 по ул. Дмитрия Блынского. Следующие на очереди – ул. Генерала Армии Ковалева и ул. Молдавская. Правда, выигравшее право доумощнить освещение на ул. Генерала Армии Ковалева ООО «Энергоконтроль» не выполнила работы в предусмотренный муниципальным контрактом срок – до 25 сентября 2022 года. Объединённый муниципальный заказчик готовится к расторжению и поиску нового подрядчика.



Сообщает администрация города Орла.







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