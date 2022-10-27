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12:35, 27 октября 2022 года За неделю телефонные мошенники выманили у орловцев порядка 6 миллионов рублей Как не стать жертвой преступников – в материале ГТРК "Орел".





Практически каждый день в полицию поступают заявления о телефонном мошенничестве. Этот вид преступлений за годы вырос на новый уровень. Если пять лет назад звонок от якобы сотрудника банка можно было получить раз в месяц, то сегодня злоумышленники могут названивать по пять раз в день.



На другом конце провода и речь грамотная, и звуки работы на заднем фоне присутствуют, однако все это спектакль. Об уловках мошенников – в беседе корреспондента ГТРК "Орел" Всеволода Трифонова с полковником полиции Романом Сезоновым.





Всеволод Трифонов





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