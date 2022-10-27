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13:05, 27 октября 2022 года Режим повышенной готовности по COVID-19 в Орле продлен до 31 декабря Соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания регионального оперативного штаба.





27 октября в ходе заседания регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции принято решение продлить режим повышенной готовности по COVID-19 до 31 декабря 2022 года.



За неделю отмечено снижение госпитализаций с COVID-19 на 30%.





Орловское Информбюро





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