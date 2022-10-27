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13:23, 27 октября 2022 года В больнице им. Семашко в Орле свернут ковидный коечный фонд Пациентов оттуда отправят в больницу им. Боткина.





В больнице им. Семашко в Орле свернут ковидный коечный фонд, пациенты оттуда будут переведены в больницу им. Боткина.



Больница им. Семашко начнет работу в штатном режиме. Соответствующие решения были приняты в ходе сегодняшнего заседания регионального оперативного штаба, – сообщает ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла".





Орловское Информбюро





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