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13:45, 27 октября 2022 года Орловская область получит четверть миллиарда рублей на поддержку системы здравоохранения Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.





Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина Орловская область получит 257,8 млн рублей на поддержку системы здравоохранения.



Деньги направлены на обеспечение роста зарплаты медиков – для ее соответствия уровню, определенному президентом страны в рамках майского указа, – сообщает ТГ-канал "Телеграммы иZ Орла".





Орловское Информбюро





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