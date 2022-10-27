В Орле на одну современную спортивную площадку станет больше

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13:33, 27 октября 2022 года
В Орле на одну современную спортивную площадку станет большеЗаключены контракты на поставку спортивного оборудования для ФОКОТа в Северном районе
Уже в следующем году в нашем городе станет на одну современную спортивную площадку больше. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится на ул. Маринченко.
Проведя работу над ошибками, исходя из опыта строительства ФОКОТа на ул. Генерала Родина у школы №15 им. М.В. Гордеева, сотрудники Объединенного муниципального заказчика (ОМЗ) решили начать именно с закупки оборудования.
«Уже заключены муниципальные контракты на поставку спортивного оборудования и искусственного покрытия будущей площадки. Поставщикам, а их у нас пять, необходимо до 10 декабря текущего года выполнить свои обязательства и доставить комплектующие»,- пояснили сотрудники ОМЗ.
Сообщили в администрации города Орла.
Александра Бахтина