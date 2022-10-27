В Орле на одну современную спортивную площадку станет больше

Заключены контракты на поставку спортивного оборудования для ФОКОТа в Северном районе

Проведя работу над ошибками, исходя из опыта строительства ФОКОТа на ул. Генерала Родина у школы №15 им. М.В. Гордеева, сотрудники Объединенного муниципального заказчика (ОМЗ) решили начать именно с закупки оборудования.

«Уже заключены муниципальные контракты на поставку спортивного оборудования и искусственного покрытия будущей площадки. Поставщикам, а их у нас пять, необходимо до 10 декабря текущего года выполнить свои обязательства и доставить комплектующие»,- пояснили сотрудники ОМЗ.



Сообщили в администрации города Орла.